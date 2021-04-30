«Придала экстремистскую направленность». Минчанка попала под уголовное дело за твит, в котором изменила слова гимна. Посмотрите, как

Минчанка попала под уголовное дело за твит, в котором изменила слова гимна. Фото: скриншот видео ГУВД

В Беларуси возбудили очередное уголовное дело за надругательство над государственным символом. Правда, в этот раз предметом надругательства стал не флаг, а… гимн.

26-летняя учительница музыки обвиняется в том, что разместила разместила в Твиттере сообщение, «в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова», сообщает ТГ-канал «Милиция Минска».

- Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета, - прокомментировали в милиции. Там посчитали, что изменив слова гимна, девушка придала тексту экстремистскую направленность.

Минчанка попала под уголовное дело за твит, в котором изменила слова гимна. Фото: скриншот видео ГУВД

В опубликованном видео учительница рассказала, что заменила несколько слов в первом четверостишии текста гимна и раскаивается в публикации твита. Полные ответы обвиняемой на вопросы по поводу ее поступка услышать не удалось - видео составлено из вырезанных фрагментов.