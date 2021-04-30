Семья белорусов купила Skoda в Европе и теперь не может ввезти машину в Беларусь

Белорус купил поддержанную "Шкоду" на аукционе в Европе, но ввезти после 5 мая ее в страну, скорее всего, не сможет из-за ввода запрета. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» публиковала разъяснение таможни о том, какие «Шкода» не разрешат ввозить на территорию Беларуси. Решение было принято «для обеспечения нацинтересов».

Запрет на ввоз автомобилей марки «Шкода» вступит в силу c 5 мая, но уже сейчас затрагивает интересы автовладельцев. Так с проблемой столкнулась семья из Столина, пишет auto.tut.by.

Белорус Евгений давно планировал приобрести Skoda Octavia, машину рассчитывал ввезти из Европы, а деньги на нее взял в долг у родственников. Для покупки «железного коня» обратился в компанию, которая подбирает авто и пригонят их из стран ЕС. Машину покупали на аукционе, лот белоруса выиграл и Skoda Octavia досталась ему за 8,5 тысячи евро.

Свою покупку и услуги аукциона столинец оплатил 12 апреля и стал ждать, когда закончится подготовка документов для экспорта авто. В привычном режиме на это уходит от 2 недель до месяца. Но уже 23 апреля Евгений узнал о том, что с 5 мая ввоз авто Skoda в Беларусь запретят.

Машины "Шкода" нельзя будет ввезти в Беларусь из Европы. Фото: pixabay.com.

- К этой дате документы оформить не успеют. Аукцион деньги тоже не вернет, - поясняет мужчина.

Чтобы узнать, как ему следует поступить белорус позвонил на горячую линию Гродненской таможни, но однозначного ответа ему дать не смогли.

- Там мне сказали, что еще никто ничего толком не знает. Я не успокоился и позвонил в Минскую таможню. И мне ответили, что с 5 мая можно даже не пытаться ввезти автомобиль марки «Шкода», - делится автовладелец.

Компания, которая помогала с покупкой «Шкоды» белорусу предложила два варианта в качестве решения: продать машину в Европе или поставить на хранение на их площадке в Вильнюсе. Ему даже готовы предоставить бесплатно место для хранения на срок на полгода - на столько предварительно устанавливается запрет.

Пока мужчина решения не принял, надеется, что будет послабление для тех, кто купил машину, до того, как постановление вступило в законную силу.

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