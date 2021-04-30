«Первый блок остановлен»: В Минэнерго сообщили о работах на Белорусской АЭС

На БелАЭС прошли один этап испытаний и готовят документы для начала второго. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе Минэнерго сообщили о ходе работ на первом энергоблоке Белорусской АЭС.

Так замминистра энергетики Михаил Михадюк сообщил о завершении первого этапа (Г1) опытно-промышленной эксплуатации. На этом этапе были отработаны все режимы работы энергоблока на мощностях 50, 70, 90 и 100 процентов от номинальной мощности.

Представитель Минэнерго заметил, что в рамках этапа выполнено примерно 400 исследований и испытаний технологических систем.

- Все испытания завершены успешно. Оформлены необходимые отчетные документы, предусмотренные регламентом, - заявил Михадюк.

Также он заметил, что на данный момент первый блок остановлен для проведения регламентных работ.

- Блок остановлен, в том числе, по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки, которая проводится в течение 15 суток, - пояснил замминистра энергетики.

Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап опытно-промышленной эксплуатации - Г2.

- Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором, - подытожил Михаил Михадюк.

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