В Солигорске мужчина угнал катафалк, чтобы съездить в гости. Фото: esoligorsk.by

Автомобиль для перевозки трупов угнал житель Солигорска. 41-летнему мужчине захотелось съездить в гости в соседнюю область, и его не смутило то, что он похищает катафалк, - потому что мужчина был пьян.

Угонщик приметил черный фургон Volkswagen ритуальной службы на парковке гипермаркета. После того, как владельцы спецмашины обратились в милицию, оперативники изучили видеозаписи камер, но опознать угонщика было нереально - полученная картинка не дала возможности это сделать. Тогда в милиции проследили путь ритуальной машины по городу и оказалось, что лицо злоумышленника попало на другую камеру - запись уже позволила его опознать, говорится в сообщении УВД Миноблисполкома.

Задержать подозреваемого удалось лишь на завтра, причем это произошло уже на границе Житковичского района Гомельской области. А сам катафалк позже нашли в лесу в Брестской области - при въезде в Микашевичи.

Милиционерам угонщик объяснил, что просто хотел съездить с товарищем в гости. Отвечать теперь придется по уголовной статье, мужчина задержан. Кстати, раньше его привлекали к помощи сотрудники ритуальной конторы, у которой он затем и угнал авто.