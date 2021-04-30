Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2021 года: еще 1,5 тысячи человек заразились COVID-19 и 10 умерли за сутки

В Беларуси на высоком уровне сохраняется суточная заболеваемость коронавирусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обновленные официальные данные по заболеваемости коронавирусом в Беларуси опубликованы в телеграм-канале Минздрава.

Так в пятницу, 30 апреля, стало известно еще о 1 тысяче 505 человек, у которых подтвердился диагноз коронавирус. Всего с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 358 тысяч 738 человек.

Еще в Минздраве сообщили об 1 тысяче 459 выписанных из больниц пациентах. За все время пандемии выздоровели и были выписаны из больниц в Беларуси 349 тысяч 13 пациентов.

За сутки, по официальным данным Минздрава, умерли еще 10 человек с коронавирусом.

- За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе статистику смертности.

Также ведется статистика проведения тестирований на коронавирус: плюс 17,919 тысячи за сутки, и свыше 5,85 миллиона исследований за все время пандемии.

С недавнего времени добавляется и информация по вакцинации: на 30 апреля в Беларуси свыше 291,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.

- Более 111,4 тысячи человек прошли полный курс вакцинации, - сообщили о привитых в Минздраве.

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