Случайно и недолго. В Польше признали нарушение вертолетом границы Беларуси

Беларусь заявила о нарушении границы польским вертолетом. Фото: Минобороны

В Польше признали нарушение воздушного пространства Беларуси, о чем накануне заявляло Министерство обороны республики.

- 29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных Сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и недолгим, - заявило командование Вооруженных Сил Польши днем 30 апреля в своем Twitter.

Напомним, о нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве ранее рассказали в Минобороны. В районе населенного пункта Козловичи границу нарушил вертолет МИ-24. Уже через минуту он покинул территорию Беларуси в районе населенного пункта Теребунь. Его сопровождали средства ПВО.

Из-за этого в белорусское оборонное ведомство вызывали атташе по вопросам обороны при польском посольстве. Там ему заявили о необходимости проведения разбирательства, а еще военному дипломату указали также на отсутствие результатов разбирательства по факту прежнего нарушения границы. Напомним, тогда польская сторона выразила предположение, что нарушить воздушное пространство мог дрон контрабандистов.