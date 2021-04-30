Фотофакт. В Минске перед Пасхой продают крашеные яйца

В Минске накануне Пасхи продают крашеные яйца. Фото: pixabay.com.

В воскресенье, 2 мая, православные в Беларуси будут праздновать Пасху. Накануне в минских магазинах были замечены в продаже… крашеные яйца.

Одна из сетей предлагает крашеные яйца приобрести в кулинарии. Они продаются поштучно всего по 39 копеек за штуку. Для тех, кто не отмечает Пасху широко, или работает на праздники - это отличный вариант.

Одно вареное и уже окрашенное яйцо продают за 39 копеек. Фото: Раиса ЮДИНА

Купить яйца поштучно за 39 копеек будет стоить почти столько же, как если бы купить десяток яиц в упаковке, цена которой в Беларуси варьируется от 2 до 4 рублей. Тем более, что яйца в кулинарии уже вареные и окрашенные.

Крашеные яйца в магазине по цвету похожи на окрашенные луковой шелухой: они бордов-красные. Хотя по составу на ценники можно предположить, что красили их красителями, а не отваривали в луковой шелухе. В составе есть 9% уксус, который обычно применяется в качестве «закрепителя» для пищевых красок.

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