Фотофакт: первая «Ласточка» отправилась по маршруту Минск - Москва

Первая «Ласточка» отправилась по маршруту Минск - Москва
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске 30 апреля торжественно открыли скоростное железнодорожное сообщение по маршруту Минск - Москва. Первый поезд «Ласточка» отправился в рейс в 16.00. Доехать на нем до столицы России можно менее чем за 7 часов.
Так выглядит вагон изнутри
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Напомним, на сайте Белорусской железной дороги указано, что стоимость билетов составит от 49 до 136 белорусских рублей в зависимости от класса места: бизнес-класс, эконом, базовый. На сайте РЖД указана одна цена от 1428 российских рублей.
Первым рейсом уехало достаточно много пассажиров, при этом от всех требовалось соблюдение масочного режима и выполнения других противоэпидемических мер.
Места бизнес-класса
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Официальные лица проводили торжественную церемонию открытия скоростного сообщения - даже с красной дорожкой.
Первая «Ласточка» отправилась по маршруту Минск - Москва
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Читайте подробности о новом маршруте: Долгожданные поезда «Ласточки» с 30 апреля запустят между Минском и Москвой. РЖД объявила о начале пассажирских перевозок премиум составами с 30 апреля, посмотрели расписание и время в пути.