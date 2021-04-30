Фотофакт: первая «Ласточка» отправилась по маршруту Минск - Москва

Первая «Ласточка» отправилась по маршруту Минск - Москва Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 30 апреля торжественно открыли скоростное железнодорожное сообщение по маршруту Минск - Москва. Первый поезд «Ласточка» отправился в рейс в 16.00. Доехать на нем до столицы России можно менее чем за 7 часов.

Так выглядит вагон изнутри Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, на сайте Белорусской железной дороги указано, что стоимость билетов составит от 49 до 136 белорусских рублей в зависимости от класса места: бизнес-класс, эконом, базовый. На сайте РЖД указана одна цена от 1428 российских рублей.

Первым рейсом уехало достаточно много пассажиров, при этом от всех требовалось соблюдение масочного режима и выполнения других противоэпидемических мер.

Места бизнес-класса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официальные лица проводили торжественную церемонию открытия скоростного сообщения - даже с красной дорожкой.

Первая «Ласточка» отправилась по маршруту Минск - Москва Фото: Павел МАРТИНЧИК

Читайте подробности о новом маршруте: Долгожданные поезда «Ласточки» с 30 апреля запустят между Минском и Москвой. РЖД объявила о начале пассажирских перевозок премиум составами с 30 апреля, посмотрели расписание и время в пути.