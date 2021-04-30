Суд отказался отменить заключение под стражу адвокату Максиму Знаку

Дмитрий Лаевский и Максим Знак Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский городской суд 30 апреля в очередной раз, вслед за районным судом, отказался отменить заключение под стражу адвоката Максима Знака. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Лаевский.

По его словам, обоснований для этого нет, поэтому защита продолжает бороться за Максима Знака, который содержится в СИЗО с 9 сентября 2020-го.

– Мера пресечения должна обосновываться конкретными фактами, из которых должно быть видно намерение лица скрыться/помешать расследованию. Но таких фактов нет. Это не мешает суду оставлять человека под стражей даже несмотря на то, что из предъявленного обвинения не ясно, что конкретно якобы сделал обвиняемый, в чем выразились его действия, – рассказал Лаевский в своем Telegram-канале.

9 мая истечет предыдущее продление содержания под стражей.

– Мы будем обжаловать новое продление. Не потому, что мы верим этим судам, а потому, что нельзя оставлять без ответа явно незаконные и необоснованные решения, по которым выдающийся представитель юридической профессии лишен свободы. Иначе они подумают, что мы остановили борьбу за человека, а это не про нас, это противоречило бы нашим убеждениям, – добавил Лаевский.

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