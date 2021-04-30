Уволили главврача детской больницы Минска, он прокомментировал причину: «Подписался за Бабарико»

Главврач 3-й городской детской клинической больницы Минска Максим Очеретний уволен. Фото: euroradio.fm

Известный реаниматолог, главврач 3-й городской детской клинической больницы Минска Максим Очеретний уволен. Об этом стало известно 30 апреля. Вскоре сам медик прокомментировал свое увольнение и назвал причиной то, что во время предвыборной кампании он подписался за Виктора Бабарико - за выдвижение его кандидатом в президенты Беларуси.

- Администрация пояснила, что решено не продолжать со мной трудовые отношения. Основная причина - это то, что я подписался за Бабарико - они проследили по номеру паспорта, - рассказал Очеретний euroradio.fm.

Он добавил, что будет искать новую работу - не исключено, что за границей. А увольнение стало для медика ожидаемым. Очеретний заявил, что по его информации, еще нескольких главврачей уволили по той же причине.

- Кроме того, я взял на работу уволенных ранее Рустама Айзатулина и Андрея Витушко, - отметил бывший главврач.

Напомним, именно Максим Очеретний с началом COVID-19 запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома».

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