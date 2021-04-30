Ситуация с COVID-19 напряженная: в Минздраве напомнили о мерах профилактики коронавируса накануне майских праздников

Ситуация по коронавирусной инфекции серьезная, напряженная, но контролируемая, заявили в Минздраве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко обратился к белорусам в связи с грядущими майскими праздниками и призвал их соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

– Ситуация по коронавирусной инфекции серьезная, напряженная, но контролируемая, поэтому я рекомендую нашим гражданам в преддверии великих праздников, праздничных выходных в мае прислушаться к рекомендациям Минздрава, – сказал он 30 апреля во время выступления перед журналистами.

По его словам, следует по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, повязки, респираторы), а также пользоваться дезинфицирующими средствами.

– Но самое главное – это чтобы граждане старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания по мере возможности ограничили свое пребывание в местах массового скопления населения, - добавил главный государственный санитарный врач.

Эти советы относятся также к переболевшим и привитым.

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