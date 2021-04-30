В Беларуси задержали троих человек за оскорбление милиционера - умершего Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси возбуждено очередное уголовное дело за оскорбление представителя власти. Но этот случай особенный - речь идет об оскорблении умершего милиционера. Три человека оставили под некрологом в интернете оскорбительные комментарии.

Факт смерти 49-летнего сотрудника УВД Могилевского облисполкома, подполковника милиции в отставке «вызвал нездоровый интерес», говорится в видео, опубликованном МВД Беларуси:

- Некоторые пользователи вместо соболезнования и слов поддержки близким оставили под публикацией оскорбительные слова.

В сообщении уточняется, что материал о смерти милиционера вышел в ведомственной печати, а затем его растиражировали в интернете. Оперативники ГУСБ нашли трех авторов негативных комментариев: 37-летнего жителя столицы, 63-летнюю пенсионерку из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска. Они стали подозреваемым по уголовному делу.

- Написал на эмоциях в связи с политическими событиями в августе, - объяснил на видео один из задержанных. Мужчина раскаялся и принес извинения родственникам умершего.

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