Приговоренных к смертной казни за убийство учительницы братьев Костевых помиловали

Братья не отрицали свою вину в убийстве, но просили заменить расстрел на пожизненное заключение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Братья Костевы из Черикова, которых приговорили к расстрелу за убийство учительницы с особой жестокостью и поджог ее дома, помилованы. Об этом заявил координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Полуда узнал о помиловании от родственников осужденных.

«30 апреля родственники приговоренных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых пытались передать им в СИЗО №1 передачу. Однако дежурный не принял перевод, заявив, что осужденные получили от администрации президента документ о помиловании. Сейчас они уже не находятся под юрисдикцией СИЗО-1, но отбывают карантин для перевода в СИЗО №8 в Жодино», – говорится в сообщении правозащитников.

Никаких документов семье Костевых не передали, но они надеются получить официальное подтверждение информации в начале следующей недели.

До этого правозащитникам было известно лишь об одном случае помилования приговоренного к смертной казни в истории независимой Беларуси. Наша страна остается последней в Европе и на постсоветском пространстве, где применяется этот вид наказания.

Напомним, что 10 января 2020 года в Черикове были вынесены два смертных приговора братьям Костевым (19-летнему Станиславу и 21-летнему Илье). Их обвинили в убийстве учительницы, которая жила по соседству, и в поджоге ее дома. Судья Михаил Мельников приговорил братьев к расстрелу.

22 мая 2020 года Верховный суд не удовлетворил апелляцию братьев Костевых и оставил без изменений приговор Могилевского областного суда. Затем родственники Ильи и Станислава обратились к президенту с просьбой о помиловании.

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Сейчас этот вопрос будет решать Комиссия по помилованию при Администрации президента (подробности).

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