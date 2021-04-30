В посольстве США в Беларуси отреагировали на митинг у своих ворот, который устроили сторонники Лукашенко

Группа людей, поддерживающих Александра Лукашенко, пришла к посольству США с красно-зелеными флагами. Фото: Telegram

В посольстве США в Беларуси прокомментировали митинг сторонников действующей власти, который те устроили у ворот дипмиссии 30 апреля.

Группа людей, поддерживающих Александра Лукашенко, пришла к посольству США с красно-зелеными флагами и осуждала эту страну за «причастность к организации государственного переворота» в Беларуси.

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест», – сказано в заявлении посольства в Twitter.

Также в дипмиссии подчеркнули, что сторонникам демократии нужно тоже обеспечить право свободно собираться на митинги.

«Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», – заявили в посольстве США.

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