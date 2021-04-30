Как выглядит самое трендовое платье сезона весна-лето 2021: ему исполнилось 90 лет

Платье с открытой спиной – это главный тренд весны и лета 2021 года. Фото: pixabay
Платье с открытой спиной – это главный тренд весны и лета 2021 года. Об этом сообщает Instyle.
Причем цвет и фасон такого наряда может быть любым: от ярко-розового до разноцветного, от классического до расклешенного.
Причем цвет и фасон такого наряда может быть любым: от ярко-розового до разноцветного, от классического до расклешенного. Фото: Instagram
Платья с открытой спиной появились в 1930-х. Фото: JEREMY MOELLER/GETTY IMAGES
В 2021- в тренде платья с открытой спиной с объемными рукавами. Фото: CHRISTIAN VIERIG/GETTY IMAGES
Платье с открытой спиной - хит сезона 2021. Фото: Instagram
Платья с открытой спиной на самом деле появились еще в 1930-х годах, этому предмету гардероба исполнилось 90 лет.
Спустя годы, в 1980-х, платья с открытой спиной вернулись в моду. Тогда в тренде был фасон с высоким горлом, акцент в наряде делали при помощи длинного ожерелья, свисающего по спине.
В 90-е и 00-е годы в моде были платья с очень глубоким вырезом (почти на всю спину и даже ниже), особенно платья-комбинации, в которых одинаково часто появлялись как звезды на красных ковровых дорожках, так и любители дискотек на танцполах ночных клубов.
Что же касается весны и лета 2021-го года, то этот наряд снова в тренде. Кроме гладких атласных и шелковых платьев-комбинаций с небольшим вырезом на спине, актуальны платья с объемными рукавами и открытой спиной, а также сарафаны со шнуровкой.
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