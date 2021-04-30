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Общество30 апреля 2021 21:25

Более 3%: медик рассказал, сколько белорусов получили первый компонент вакцины против коронавируса

На следующей неделе Минздрав ожидает поступления почти 500 тыс. доз препарата «Спутник V»
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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На следующей неделе Минздрав ожидает поступления почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»

На следующей неделе Минздрав ожидает поступления почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый компонент вакцины против коронавируса в Беларуси получили свыше 3% населения. Такие данные сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

– Уже вакцинировано первым компонентом вакцины, в основном это «Спутник V», чуть более 3% населения. Мы ожидаем в ближайшее время, не далее чем на следующей неделе, поступления почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», поэтому темпы вакцинации будут нарастать, – рассказал Тарасенко, его цитирует БЕЛТА.

Согласно статистике Минздрава, на 30 апреля более 291,5 тыс.человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 111,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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