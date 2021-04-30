Более 3%: медик рассказал, сколько белорусов получили первый компонент вакцины против коронавируса

На следующей неделе Минздрав ожидает поступления почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый компонент вакцины против коронавируса в Беларуси получили свыше 3% населения. Такие данные сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

– Уже вакцинировано первым компонентом вакцины, в основном это «Спутник V», чуть более 3% населения. Мы ожидаем в ближайшее время, не далее чем на следующей неделе, поступления почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», поэтому темпы вакцинации будут нарастать, – рассказал Тарасенко, его цитирует БЕЛТА.

Согласно статистике Минздрава, на 30 апреля более 291,5 тыс.человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 111,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Читайте также:

Ситуация с COVID-19 напряженная: в Минздраве напомнили о мерах профилактики коронавируса накануне майских праздников

В частности, речь идет о соблюдении масочного режима и дистанцирования (подробности).

Как снизить риск заражения коронавирусом в храмах: Минздрав дал рекомендации в преддверии Пасхи

По возможности стоит отказаться от прикладывания к святыням, вместо этого лучше просто поклониться (подробности).

Белорусы после прививки от коронавируса смогут стать донорами антиковидной плазмы: в Минздраве рассказали о ее преимуществах

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии, в этом плане Беларуси интересен российский опыт (подробности).