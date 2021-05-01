Музыканта, подозреваемого в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета, выпустили из-под стражи

Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко находился в СИЗО полтора года. Фото: ТАСС
Андрей Антоненко - главный подозреваемый по делу Павла Шеремета - белорусского журналиста, который погиб в Киеве в 2016 году.
- Назначить Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, - сообщила в пятницу в ходе заседания председательствующая по делу судья Оксана Голуб, ее цитирует ТАСС.
Суд также обязал Антоненко носить электронный браслет.
Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист - погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве - в его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.
Андрей Антоненко, по версии следствия, вместе с Юлией Кузьменко, закладывали взрывчатку и осуществляли взрыв. 12 декабря 2019 года стало известно, что подозреваемых задержали.
- Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моє у дворі. Буде обшук. Хелп! - написал в тот день Антоненко в Фейсбуке.
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