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Экономика1 мая 2021 11:27

С 1 мая «тунеядцы» будут платить за газ и отопление по полным тарифам. Исключение только для тех, кто в «тяжелой жизненной ситуации»

Члены семьи, которые живут вместе с безработным, свою часть оплачивают не по полной стоимости
Настасья КОРСАК
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До сих пор по полной стоимости платили за горячую воду

До сих пор по полной стоимости платили за горячую воду

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Трудоспособные белорусы, у которых есть жилье, но нет работы, по полным тарифам оплачивают горячую воду, а с 1 мая обязаны так же платить и за газоснабжение и отопление.

Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, на теплоснабжение и подогрев воды составляет 107,31 руб. за 1 Гкал, уточняется на портале коммунальной грамотности.

Что касается газоснабжения, при наличии счетчиков услуги обойдутся в 0,5082 руб. за 1 метр кубический. Если счетчиков нет, на одного человека расценки такие: при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - 4,07 руб.; при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения - 6,61 руб.; при наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения - 11,69 руб. При наличии индивидуальных отопительных приборов (за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц) в отопительный период - 4,07 руб., в летний период - 1,52 руб.

Если безработный живет не один, то по полной стоимости оплачивается только его часть объема ЖКУ, остальные члены семьи, зарегистрированные по месту жительства, не платят по полным тарифам.

Есть исключение: если человек «в тяжелой жизненной ситуации», специальная комиссия может отменить обязанность оплаты по полным тарифам. На портале уточняют, что сложная жизненная ситуация - это обстоятельства, которые не зависят от человека и он не может их преодолеть. Примеры таких обстоятельств ресурс не приводит.

Источник: https://gkx.by/poleznye-sovety/3171-po-polnym-tarifam-za-goryachuyu-vodu-otoplenie-i-gaz