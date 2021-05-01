В Беларуси в жировках появится новая строка. Специалист рассказал, за что будем платить

Сумма, которую нужно будет заплатить, будет зависеть от площади квартиры. Предельно допустимый тариф составляет 0,0165 рубля на метр квадратный Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Такие изменения предусмотрены новым постановлением Совмина. В Положении появится дополнительная глава 17, согласно которой предусмотрена ежемесячная плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения.

Общее имущество - это все, что находится за пределами квартиры в многоэтажках - в подъезде, подвале, на чердаке, во дворе.

- Собственники и наниматели производят отчисления на капремонт, оплачивают другие коммунальные услуги согласно установленным тарифам. Эти средства направляются преимущественно на оплату самих работ. Но им предшествуют различные организационные мероприятия, - прокомментировал для агентства Минск-Новости замгендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Вячеслав Батура.

Специалист обращает внимание, что за содержание придомовых территорий жители не платят.

- Нет такой строки в жировке, - говорит Батура. - Между тем это большой пласт работы не только по уборке, но также по озеленению, ямочному ремонту проездов, устройству контейнерных площадок и отдельных контейнеров для раздельного сбора отходов. Сюда же можно добавить весенние и осенние осмотры жилых домов и многое другое, что скрыто от глаз жителей, но требует времени, усилий, ресурсов для обеспечения надлежащей эксплуатации жилищного фонда.

Сумма, которую нужно будет заплатить, будет зависеть от площади квартиры. Предельно допустимый тариф составляет 0,0165 рубля на метр квадратный.

Изменения вступают в силу с 1 мая 2021 года. По информации агентства, следует ожидать, что новая строка в жировках появится во втором полугодии.