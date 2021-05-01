У американского посольства в Минске профсоюзы протестовали против санкций. Они хотят отправить письмо президенту США

Фото: БелТА

Утром 1 мая у посольства США в Минске собрались несколько десятков человек, которые протестовали против санкций. В руках у них были плакаты «Хватит нас шантажировать санкциями», «В заложниках санкций - простые работники нефтехимии», «Санкции против Беларуси - санкции против меня», «Дайте права на труд рабочим Беларуси» и другие. Собравшиеся скандировали речевку «Санкциям - нет» и сообщили, что отправляют письмо в администрацию президента США со своими требования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

США возобновят санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий

Причина такого решения – ситуация с правами человека в стране и действия властей в отношении оппозиции (Читать далее)

Белорусский НПЗ может остаться без российской нефти из-за санкций США - Reuters

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае (Читать далее)