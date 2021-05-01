Правозащитники говорят о двух случаях помилования приговоренных к смертной казни. Первый помилованный вышел на свободу

Дмитрий Хархаль, фото с сайта euroradio.pl

Приговоренных к смертной казни за убийство учительницы братьев Костевых помиловали. Это второй случай помилования за всю историю независимой Беларуси, о котором известно правозащитникам.

Первым помилованным был Дмитрий Хархаль, осужденный за убийство двух человек. Он год просидел в камере для «смертников», в 2003 году приговор отменили и заменили на 15 лет колонии, а в 2012-м Дмитрий Хархаль вышел по амнистии, на год раньше срока.

В 2013-м году журналисты «Еврорадио» нашли Хархаля и сделали с ним интервью. На вопрос о том, стала ли для него неожиданностью отмена смертного приговора, Дмитрий ответил:

- В моем случае это было довольно предсказуемо - я ожидал этого. Ведь перед тем, как было принято такое решение Президиумом Верховного суда Республики Беларусь, я обратился в последнюю инстанцию - Комитет по правам человека при ООН. У меня и без того были веские юридические основания полагать, что все-таки я выиграю это дело, к этому добавилась поддержка Комитета. Поэтому было принято властями Беларуси решение об изменении меры... Как там то решение принималось - мне не известно, я говорю только о фактах.