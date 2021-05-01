«Если хотя бы один волос упадет с головы президента или его семьи». Силовики записали видео тем, кто хочет «уничтожить главу государства»

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В телеграм-канале Невольфович, в котором публикуют провластные новости, появилось двухминутное видеообращение силовиков к белорусам.

- Милиция, армия, спецназ, - представились те, кто участвует в видеообращении. - Все те, кто на защите страны, народа, президента, его семьи, наших семей.

- Это ответ тем, кто мыслит в Беларуси сделать переворот, уничтожить главу государства и его семью, угрожает сотрудникам органам внутренних войск, военнослужащим внутренних войск и членам их семей. Мы, краповые береты Беларуси, настоящие патриоты своей страны, прямо и открыто, по-спецназовски и просто по-мужски говорим вам: не получится. Не получилось в августе 20-го, не получится и сейчас. Мы защитим наше государство.

На фоне 12 силовиков в балаклавах о президенте высказался представители СОБРа.

- Президента есть кому защитить. Мы вместе, и мы постоим за него и за его семью. Говоря проще, вы знаете, что будет, если хотя бы один волос упадет с головы президента или членов его семьи.

Силовик из ОМОНа сказал, что уже скоро год, «как испытывают на прочность».

- Но мы становимся только сильнее. Все события, произошедшие с нами, показали, как важно сплотиться вокруг человека, который не спрячется не убежит, как настоящий мужик, главнокомандующий станет с нами плечом к плечу в самый острый момент.

- Друзей у нас мало, а врагов, как показало время, хватает. И внутри, и особенно извне, - сказал представитель армии. -Белорусская армия готова отразить все угрозы. Мы - надежная опора государства и нашего главнокомандующего. Защитим и его, и нашу страну.