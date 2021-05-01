В Гомельском районе двое парней замучили кота и собаку, возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными

В Гомельском районе жестоко убили собаку и кота - возбуждено уголовное дело. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Погибли собака и кот.

Мертвых животных нашли 19 апреля около Дома культуры в деревне Лопатино Гомельского района. Эксперты установили причины их смерти. Собака умерла после того, как ей сломали позвоночник, причиной смерти кота стали обширное кровоизлияние, перелом ребер и разрывы мягких тканей.

-В совершении преступления подозреваются 21-летний и 19-летний местные жители. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы совершенного преступления, - рассказали в Следственном комитете.

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