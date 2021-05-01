Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 мая 2021 года: десять смертей за сутки и небольшое снижение числа новых заболевших

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси предоставлена Минздравом. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Минздрав Беларуси опубликовал актуальную статистику по ситуации с коронавирусом в стране на 1 мая 2021 года. Новые цифры – в официальном телеграм-канале ведомства.

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1 244 пациента, у которых подтвержден COVID-19. Это меньше, чем за то же время выписано из стационаров. Выписались из больниц 1 420 человек, которые были госпитализированы по поводу коронавирусной инфекции.

Всего же с начала пандемии в республике выявлено и зарегистрирвоано 359 982 случая, когда тест на COVID-19 давал положительные результаты. Выздоровели 350 433 пациента с подтвержденным ковидом.

За последние сутки, так же как и за предыдущие, в Беларуси скончались 10 человек, у который была выявлена коронавирусная инфекция. С начала пандемии эта цифра, таким образом, достигла 2 552.

Отметили в Минздраве и количество проведенных тестов на ковид. Всего в стране тесты провели 5 868 221 раз, из них только за последние сутки – 17 893 раза.

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