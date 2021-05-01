Стало известно, когда Благодатный огонь от Гроба Господня доставят в Беларусь

Вечером 1 мая в Беларусь доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: сайт БПЦ.

Благодатный огонь от Гроба Господня привезут в Беларусь вечером 1 мая. Суббота накануне Пасхи у православных верующих называется Великая Суббота. В этот день в Иерусалиме, в храме Гроба Господня происходит знаковое для верующих событие – схождение Благодатного огня.

В прошлом году церемония проходила в условиях жестких карантинных ограничений. В этом году они сохранились частично.

Беларусь вошла в число 11 стран, делегациям которых Израиль дал разрешение получить огонь в Иерусалиме, чтобы доставить святыню в свои храмы. Кроме Беларуси, это Россия, Молдова, Украина, Грузия, Польша, Казахстан, Румыния, Греция, Кипр, Болгария.

-Самолет со святыней на борту прибудет в Национальный аэропорт «Минск» 1 мая 2021 года в интервале с 20:00 до 21:00, - сообщается на сайте БПЦ.

В Минский Свято-Духов кафедральный собор Благодатный огонь привезут в 23.40. Пасхальное богослужение в соборе возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

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