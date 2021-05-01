В Беларуси 2 мая объявлен оранжевый уровень опасности, в МЧС объяснили, что делать

2 мая оранжевый уровень опасности - будет сильный дождь и ветер. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На воскресенье 2 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности.

-На основании штормового предупреждения днем по западу страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с, - информирует МЧС.

В МЧС рассказали, в чем опасность сильных дождей и порывистого ветра.

Сильный ветер может повредить или оборвать линии связи и электропередач, повредить или обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли. Могут падать деревья, отключаться электрические подстанции. От электроэнергии могут отключиться целые населенные пункты.

Сильный дождь может также повредить линии электропередач и принести перебои с электричеством или его отключение. Снижается видимость, затрудняется движение транспорта. Транспорт может вообще остановиться. Люди могут оказаться блокированы в общественном или личном транспорте, в подвалах, в заглубленных помещениях . Дождь может подтопить отдельные дома, хозпостройки, огороды, сельхозугодья, дороги. Возможно обрушение оврагов, образование оползней.

БУДЬ В КУРСЕ!

При сильном ветре уберите вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья (желательно заранее), они могут упасть и повредить ваше жилище. Поставьте авто в гараж или припаркуйте так, чтобы поблизости не было деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если вы оказались на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, держитесь подальше от деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других потенциально опасных объектов.

Во время сильного дождя воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в помещении. Включите проводное радио. Если здание или помещение подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность или поднимитесь на расположенные выше этажи. Выключите электричество, закройте окна и двери, свяжитесь со службой спасения. Если дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы, заглубленные помещения. Прячьтесь в зданиях, которые в случае подтопления окажутся выше его уровня. Водителям лучше заранее перепарковать авто из низинных мест или мест, в которых уже были подтопления. Если сильный дождь застал вас в автомобиле, не пытайтесь проехать по подтопленным участкам. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину, плавно остановитесь, включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода стремительно прибывает, МЧС советует водителям выйти из авто и добраться пешком до ближайшего здания или возвышенного участка.