Ученые заподозрили, что мухи могут переносить коронавирус

Мойте руки: вдруг здесь были мухи? Ученые предположили, что эти насекомые могут переносить ковид. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американские ученые предостерегают: обыкновенные мухи оказались способными переносить вирус COVID-19. О результатах исследования, проведенных в Канзасе, сообщает Медицина и Наука.

Поскольку вирусные частицы, которые выделяются при кашле или чихании больного человека, могут оседать на поверхностях и сохранять активность несколько часов, ученые предположили, что мухи, приземляясь на такие поверхности, могут переносить частицы коронавируса.

Исследователи утверждают, что, собрав образцы, полученные от мух, обнаружили в них вирусную РНК. Это позволило экспертам заявить, что домашние мухи могут стать распространителями патогена. Правда, не все ученые считают, что по степени важности мухи занимают серьезное место среди распространителей COVID-19.

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