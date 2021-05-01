Белорусы стали реже говорить мошенникам данные своих карт, но чаще перечисляют им деньги. Так развели оршанку на 17 тысяч рублей

Мошенник прислал женщине скан документа, согласно которому на ее имя якобы оформили четыре кредита. Фото: МВД.

В Орше телефонным мошенникам удалось в разговоре так запутать женщину, что она сама перечислила им 17 тысяч рублей.

-Я работаю продавцом, зарплата у меня небольшая, - рассказывала пострадавшая в милиции. – Мне позвонили из Национального банка, сказали, что на мое имя в нескольких банках нашего города оформили кредиты.

Человек, который представился сотрудником Нацбанка, даже прислал оршанке отсканированный документ с подписями и печатями. В итоге женщину убедили переоформить кредиты, а полученные деньги положить на счет, реквизиты которого указали мошенники – якобы для сохранности. «Страховой счет» - так назвал его мошенник. Всего женщина перевела мошенникам 17,2 тысячи рублей. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.

-В последнее время белорусы реже стали передавать мошенникам реквизиты своих банковских карт, но чаще сами перечисляют мошенникам деньги, как в данном случае, - прокомментировала ситуацию старший оперуполномоченный УПК УВД Витебского облисполкома Анна Галинская. – Напоминаем, что работники банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать личную информацию.

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