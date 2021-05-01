1 мая Александр Лукашенко рубил дрова. Вот куда он попросил отправить видеозапись этого процесса

Александр Лукашенко 1 мая рубил дрова. Фото: Кадр из видео телеграм-канала Пул Первого.

1 мая Александр Лукашенко занимался колкой дров. Видео опубликовал телеграм-канал пресс-службы президента Пул Первого.

Фронт работ, которым занимался Александр Лукашенко, довольно серьезный – большая куча чурбаков. В кадр то и дело забегает белый шпиц. В какой-то момент Александр Лукашенко откалывает от чурбака узкое полено и бросает в сторону. Собака бежит за брошенной палкой, но не показано, принесла ли она ее хозяину. Видимо, для такой миниатюрной собаки, как шпиц, ноша оказалась тяжеловатой.

Сделав перерыв в работе, Александр Лукашенко говорит, обращаясь к видеооператору:

-Слей сливам своим, попроси, чтобы туда слили. Чтобы наши невероятные знали и народ, что президент не зря прожил этот день труда и отдыха.

Судя по комментарию в телеграм-канале Пул Первого, Александр Лукашенко имел в виду канал Желтые сливы.

2 мая Александр Лукашенко посетит пасхальное богослужение в Турове.