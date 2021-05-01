Теперь их пять. ВОЗ одобрила вакцину Moderna

Список вакцин, одобренных ВОЗ, пополнился американской Moderna. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте организации, пишет ТАСС.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации", - сказано в нем.

Теперь в списке препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения против COVID-19, уже пять вакцин. Moderna – препарат американского производства. До нее в список ВОЗ были включены вакцина Comirnat (совместная разработака компаниямй Pfizer из США и BioNTech из Германии), средство компании Janssen ( подразделение американской Johnson & Johnson), а также два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.