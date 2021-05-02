Срочное предупреждение от синоптиков: на Землю надвигается мощная солнечная буря

На Землю 2 мая обрушится мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце. Фото: Fotolia | cglightNing

Синоптики предупредили о том, что на Землю надвигается мощная солнечная буря, информируют Известия.

Скорость солнечной бури составляет свыше 500 километров в секунду. Ее мощность такая, что это повлияет на системы на Земле. Так по информации синоптиков, могут произойти слабые колебания электросетей, возможно буря окажет влияние на работу спутников.

Ученые сообщают о том, что в экваториальной области солнечной атмосферы появилась дыра, откуда частицы вылетают на высокой скорости.

Предположительно, мощная солнечная буря обрушится на Землю в воскресенье, 2 мая.

Ранее 23 апреля российские ученые РАН сообщали о том, что вспышечная активность Солнца повысилась до оранжевого уровня.

На магнитные бури обычно остро реагируют люди с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, страдающие ожирением или нарушениями нервной системы. В воскресенье, 2 мая, им стоит быть более чуткими и внимательными к своему самочувствию и не перенапрягаться.