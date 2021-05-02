Лукашенко 2 мая поздравил c Пасхой Патриарха Кирилла

Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Кирилла. Фото: архив БелТА.

В воскресенье, 2 мая, Александр Лукашенко поздравил с праздником Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба президента.

В своем поздравлении Лукашенко заметил, что праздник Пасхи и время весеннего пробуждения природы совпадают. И лирически продолжил, что в этот праздник, как земля, согретая солнцем, наполняется светом, так и насыщаются светом «озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих».

Далее Лукашенко обратил внимание на то, что для белорусов и россиян много веков назад «христианство стало краеугольным камнем общих ценностей»: культурных, исторических и семейных.

- Древние традиции православия объединяют жителей двух стран (Беларуси и России - Прим.), помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии, - перечислил Лукашенко.

А завершая поздравление, пожелал Патриарху Кириллу, чтобы радость светлых дней Пасхи приумножила его духовные силы «для подвижнического служения на благо православной церкви и братских народов Беларуси и России».

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