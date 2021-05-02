В Минском районе произошел мор рыбы

К 5 мая будет предварительно известно, из-за чего произошел мор рыбы в Свислочи. Фото: pixabay.com.
Мор рыбы произошел на территории Минского района, сообщила пресс-служба МЧС в сводке происшествий.
Это произошло рядом с деревней Мацевичи. В пятницу, 30 апреля, сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды выезжали к руслу Свислочи. В воде было замечено около 250 мертвых особей рыбы о чем сообщали и очевидцы.
- Специалисты изучили акваторию, взяли пробы воды для проведения анализа, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.
Предварительно, результаты анализов проб воды будут известны в среду, 5 мая.
В МЧС уточнили, что на месте видимых загрязнений поверхности реки выявлено не было.
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