В Минском районе произошел мор рыбы

К 5 мая будет предварительно известно, из-за чего произошел мор рыбы в Свислочи. Фото: pixabay.com.

Мор рыбы произошел на территории Минского района, сообщила пресс-служба МЧС в сводке происшествий.

Это произошло рядом с деревней Мацевичи. В пятницу, 30 апреля, сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды выезжали к руслу Свислочи. В воде было замечено около 250 мертвых особей рыбы о чем сообщали и очевидцы.

- Специалисты изучили акваторию, взяли пробы воды для проведения анализа, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Предварительно, результаты анализов проб воды будут известны в среду, 5 мая.

В МЧС уточнили, что на месте видимых загрязнений поверхности реки выявлено не было.

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