Один из самых страшных фильмов о Великой отечественной войне выходит в повторный прокат в Беларуси и России

Отреставрированный фильм "Иди и смотри" в 2021 году снова выходит в прокат.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Военная драма Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в России и Беларуси в повторный прокат. Отреставрированный фильм уже со 2 мая начнут показывать в Москве.
Первый специальный показ пройдет в Москве в кинотеатре «Октябрь». На афише кинотеатра стоит возрастная пометка 14+.
Затем специальный показ состоится в Санкт-Петербурге - это запланировано на вторник, 4 мая, в кинотеатре «Аврора».
Организатором повторного проката военной драмы в России выступил журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм».
Уже с 6 мая прокат одного из самых страшных фильмов о войне начнется в Беларуси.
Ранее «Комсомолка» приоткрывала занавес и писала о том, как проходила озвучка легендарной кинокартины. Для этого звукорежиссерам пришлось отправиться в ожоговой центр.
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