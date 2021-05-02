В Минске ночью неизвестные подожгли Peugeot

Во дворе улицы Каменногорской в Минске ночью загорелся Peugeot. Фотоиллюстрация: МЧС.

Жители одной из столичных многоэтажек в микрорайоне Каменная Горка ночью 2 мая проснулись от звуков сирен. Во дворе 116-го дома на улице Каменногорской горела легковушка. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании авто поступило в МЧС около 02.55 часов ночи. Прибывшие по вызову спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить моторный отсек, лобовое стекло, левое переднее колесо и панель приборов легкового «Пежо».

- Предполагаемая причина пожара - поджог, - прокомментировали в МЧС.

По факту проводится проверка.

Кроме того, ночью столичные спасатели еще 5 раз выезжали на оказание помощи.

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