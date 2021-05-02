Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 мая 2021 года: уже более 360 тысяч заразившихся и свыше 2,5 тысячи умерших

Стало известно, сколько еще человек заболели коронавирусом в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве Беларуси сообщили в воскресенье, 2 мая, обновленные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Новая статистика опубликована в телеграм-канале ведомства.

Так продолжает расти количество заразившихся. По официальным данным за сутки коронавирус подтвердился у 1 тысячи 81 пациента. С начала пандемии белорусами пройдена еще одна психологическая отметка - заболели более 360 тысяч человек.

- С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 361 тысяча 63 человека с положительным тестом на COVID-19, - пояснили в Минздраве.

Также в ведомстве сообщили о том, что за сутки из больниц были выписаны 1 тысяча 383 пациента, а за все время с начала пандемии выписавшихся уже 351 тысяча 816 человек.

Сообразно выросло число проводимых тестов на коронавирус: плюс 18,814 тысячи за прошедшие сутки и уже более 5,887 миллиона исследований за весь период.

К сожалению, в Минздраве сообщили и новые данные по летальным исходам. Сообщается о еще 10 умерших за сутки.

- За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 2 тысячи 562 пациента с выявленным коронавирусом, - заявили в министерстве.

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