Фотофакт Лукашенко на Пасху посещает храм в Турове: вот что он привез с собой

Лукашенко сказал, что очень любит Пасху. Фото: БелТА.

На Пасху 2 мая Александр Лукашенко приехал в Туров. В 2021-ом году он посещает Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

На пасхальных празднествах Александр Лукашенко зажжет церковную свечу, пообщается прихожанами и священнослужителями. В подарок храму Александр Лукашенко привез и передал воссозданный напрестольный Туровский крест - святыню Туровской епархии Белорусской православной церкви.

В дар храму Александр Лукашенко привез воссозданный напрестольный Туровский крест. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Выступая в Турове перед прихожанами, Лукашенко сказал о Пасхе, как о своем любимом празднике.

- Я очень люблю этот праздник по многим причинам, - цитирует БелТА Александра Лукашенко.

А продолжая заметил, что за годы президентства некоторые протокольные мероприятия «могут приедаться». Но к посещению храмов и святынь это не относится.

- Этот миг (посещение храмов на Пасху - Прим.) всегда оставляет очень хороший след в моем сердце и моей памяти, - поделился он.

Николай Лукашенко с отцом приехал на Пасху в Туров. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

На фото из туровского храма, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого» можно заметить и Николая Лукашенко, который вместе с отцом приехал на празднование Пасхи в Туров.

В Турове Лукашенко призвал белорусов к созиданию. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

«Комсомолка» уже писала о том, как Александр Лукашенко поздравил белорусов с праздником Пасхи. Но в Турове он произнес и еще одно напутствие – призвал белорусов к созиданию

- Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением, - цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

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Вот как освящали куличи в деревнях рядом с Туровом, куда на Пасху приедет Лукашенко.

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