Сильный ветер, дождь и даже снег: оранжевая опасность объявлена в Беларуси на 3 мая

Май в Беларуси может начаться со снега. Фото: pixabay.com.

Дождливая и ветреная погода в Беларуси наблюдается в воскресенье, 2 мая. Неблагоприятные погодные условия прогнозируют синоптики и на понедельник, 3 мая.

В Белгидромете предупредили об оранжевом уровне опасности, который объявлен в Беларуси на первый понедельник мая 2021-го года.

«Оранжевая опасность» объявлена из-за сильного ветра. Порывистый ветер в понедельник, 3 мая, ожидается практически по всей территории Беларуси. На большей части территории республики порывы ветра достигнут 15 - 20 метров в секунду.

Уже ночью по большей части страны пройдут дожди, местами это будут ливни и грозы. Ночная температура в среднем будет в пределах +1…+7 выше ноля, но на востоке страны будет теплее до +8…+13 градусов.

Днем в среднем температура будет +3…+9 градусов, но в юго-восточных регионах традиционно будет потеплее около +10…+13 выше ноля. Днем преимущественно погода будет облачной. Но во многих районах вновь возможен дождь, хоть и непродолжительный. А в северо-западных районах Беларуси 3 мая и вовсе возможен мокрый снег.

Что ж апрельский снег белорусы в 2021-ом году уже видели. Видимо, придется полюбоваться и на майские снежинки.

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