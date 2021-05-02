В Москве силовики прервали спектакль о событиях в Беларуси

В Москве 1 мая прервали премьеру спектакля «Соседи» о поствыборных событиях в Беларуси. Фото: Театр "Школа современной пьесы"

О том, что в Москве был сорван спектакль о поствыборных события в Беларуси, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя театра.

Премьера спектакля «Соседи» режиссера Сергея Гиндилиса в Театр.doc была запланирована на субботу, 1 мая.

Во время спектакля силовики появились в театре, спектакль был прерван.

- У нас прервали спектакль «Соседи» о событиях, которые были в Беларуси в 2020 году. Мы вынуждены выйти из театра, - написала пресс-служба театра в соцсетях.

Известно, что представители правоохранительных органов, проверяли здание театра из-за сообщения о минировании.

Для этого актеров и зрителей эвакуировали из здания.

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