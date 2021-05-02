ГУБОПиК заявил об административной ответственности за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими. Узнали, так ли это

Адвокаты считают, что привлечь к ответственности за подписку невозможно по закону. Фото: gazeta.ru.

В пятницу, 30 апреля, пресс-служба ГУБОПиК обновила список телеграм-каналов, признанных экстремистскими в Беларуси. Сейчас в него входят уже 40 ресурсов. Также в силовом ведомстве заявили: «Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность!» (орфография сохранена - Ред.).

Издание «Наша Ніва» спросило об этом утверждении у юристов. Действительно ли подписка на запрещенный телеграм-канал обернется для пользователя административкой.

- За подписку на экстремистские телеграм-каналы можно наказать, только если будет доказано, что лицо передало другому продукцию, которую публикуют эти каналы, либо намеревалось ее кому-либо передать, - прокомментировал ресурсу адвокат Антон Гашинский.

Также он напомнил, что ответственность за действия с информпродукцией, входящей в список экстремистской предусматриваются ч.2 ст.19.11 КоАП.

На эту же статью Кодекса сослалась и представитель адвокатского бюро «Брагинец и партнеры» Марина Юденко. При этом адвокат отметила, что важно наличие цели распространения запрещенной информации.

- Административную ответственность влечет не само по себе хранение информационной продукции. Но противоправным является именно хранение с целью распространения. Под распространением следует понимать пересылку, репосты, другие способы доведения до сведения хотя бы одного лица независимо от способа, - сообщила Юденко.

В ГУБОПиК предупредили белорусов об ответственности за подписку на телеграм-каналы. Фото: скрин | телеграм-канал ГУБОП

По мнению адвоката Андрея Мачалова привлечь к административной ответственности за подписку на запрещенные телеграм каналы невозможно.

- Это невозможно по закону. Смотрите 19.11 КоАП. Подписка - это еще не значит распространение, - заявил он.

СПРАВОЧНО: по статье 19.11 КоАП Беларуси взысканием за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, а также их распространение (в том числе, репосты в соцсетях и мессенджерах) предусмотрен штраф или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

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