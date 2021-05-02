Ближе к выходным потеплеет до +21: погода в Беларуси на неделю с 3 по 9 мая

На неделе с 3 по 9 мая погода в Беларуси будет контрастной: в одних регионах очень холодно, в других - летняя жара. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, какой будет погода в первый понедельник мая. На 3 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и предполагают, что в этот день в некоторых регионах может даже выпасть мокрый снег.

Прогноз погоды на будущую рабочую неделю сообщили в эфире ОНТ. Так с 3 по 9 мая погода будет быстро меняться из-за необычно активных атлантических циклонов. На большей части Беларуси нет-нет да и начнется дождь, пройдет гроза, но на смену им, хоть и ненадолго, будет приходить солнечный период.

В понедельник, 3 мая, из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. В этот день в Беларуси ночью и днем ожидаются дожди различной интенсивности.

Во вторник, 4 мая, на погоду все еще будет влиять южный циклон. Погода будет облачной, ветер порывистым. Средняя температура ночью +3…+10, а днем около +3…+11 тепла.

В среду, 5 мая, снизится облачностью, следовательно, будет и меньше, чем в начале недели, осадков. Но местами все еще прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет умеренным, но с порывами местами. Ночью температура опустится до 0…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+12, а в некоторых регионах и до +16 тепла.

Погоду в четверг, 6 мая, и в пятницу, 7 мая, будут определять атмосферные фронты с западной Европы - они принесут дожди. Ветер сменит направление на северо-восточный вектор, но порывы сохранятся. Ночью будет теплее чем в начале недели, +3…+9 выше ноля. Дневная погода будет заметно контрастной: от +7 в северных регионах до +18 на юге Беларуси. В пятницу, 7 мая, потеплеет еще больше до +16…+21 градусов - будет чувствоваться дыхание лета.

Однако на еще одни праздничные выходные теплая погода не задержится. Похолодание принесут влажные атмосферные фронты от циклона с центром над северными морями. В ночные часы температура будет понижаться до +1…+6 градусов. В дневные часы - снова контраст от всего +5 градусов на западе Беларуси до целых +21 тепла в юго-восточных регионах. Средняя температура днем в воскресенье, 9 мая, установится в пределах +5…+11 выше ноля.

В целом в первую неделю мая температурный фон будет около или чуть ниже нормы.

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