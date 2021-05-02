Лукашенко поблагодарил БПЦ за «солидную позицию» после выборов: Вела себя достойно

Лукашенко поблагодарил БПЦ за «солидную позицию» после выборов. Фото: пресс-служба президента
При посещении кафедрального собора в Турове на Пасху, которую православные отмечают 2 мая, Александр Лукашенко выразил благодарность предстоятелю БПЦ Митрополиту Минскому и Заславскому, патриаршему экзарху всея Беларуси Вениамину и духовенству «за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года».
Как считает Лукашенко, «Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию». Он уверен, что «народ это оценил и еще оценит».
- Большое видится на расстоянии. Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах, - цитирует пресс-служба президента.
Он поблагодарил «нашу Православную церковь», в частности, «за ваше мужество, за стойкость». Лукашенко подчеркнул:
- Вы воистину показали, что вы рядом с народом.
Напомним, Лукашенко передал храму Туровский крест - реликвию, исчезнувшую в XIII веке, восстанавливали три года.
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