Фотофакт: тройное ДТП в Минске спровоцировал таксист на Пасху

Тройное ДТП в Минске спровоцировал таксист на Пасху. Фото: ГАИ

Утром 2 мая, когда православные верующие празднуют Воскресение Христово, тройное ДТП произошло в белорусской столице. Причиной стало несоблюдение дистанции. На улице Притыцкого в Минске, по предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода», такси, на светофоре въехал в микроавтобус «Фольксваген». А тот по инерции столкнулся с легковушкой «Тойота», которая остановилась на красный свет.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших, однако автомобили получили механические повреждения, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан соблюдать достаточную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Дистанция должна позволить избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.

Тройное ДТП в Минске спровоцировал таксист на Пасху. Фото: ГАИ

В тот же день еще одна авария произошла на МКАД. Мотоциклист на «Сузуки» при перестроении не справился с управлением и упал. Молодой человек получил незначительные травмы. Выяснилось, что он не имел права на управление транспортным средством соответствующей категории.

Также на ул. Якуба Коласа автомобиль «Ситроен» сбил 19-летнего парня, который на остановочном пункте выходил из трамвая. В результате ДТП пешеход получил травмы и попал в больницу.