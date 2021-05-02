«Воистину воскресе!» Белорусский космонавт Новицкий на МКС пообщался с Патриархом Кириллом на Пасху

Белорусский космонавт Новицкий на МКС пообщался с Патриархом Кириллом на Пасху. Фото: instagram.com/novitskiy_iss

2 мая, когда восточные христиане празднуют Воскресение Христово, предстоятель Русской православной церкви пообщался по видеосвязи с российскими космонавтами, которые сейчас находятся на Международной космической станции. Это уроженец Беларуси Олег Новицкий и россиянин Петр Дубров.

- Воистину Воскресе! - ответили космонавты.

Патриарх Кирилл благословил специалистов, работающих на орбите, и пожелал им удачи, сообщает ria.ru.

- Мы просим Господа, чтобы он нам помог именно в этой зоне неопределенности, когда что-то может случиться помимо нашей воли, знаний, - заметил глава РПЦ. - Мы просим Господа: «Помоги!»

Патриарх Московский и Всея Руси отметил важность миссии освоения космоса и пожелал, чтобы «героические поступки» космонавтов были примером для молодежи».

Иерарха поблагодарил Олег Новицкий, заметив, что духовная поддержка очень важна:

- Это дает силы работать вдалеке от родной Земли, своих близких и друзей.

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