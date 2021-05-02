Замглавы МВД Карпенков о противостоянии в Беларуси: В этой войне выиграем мы, за нами президент, за нами Бог

Замглавы МВД Карпенков высказался о противостоянии в Беларуси. Фото: СТВ

Гостем программы «Неделя» с Григорием Азаренком на СТВ стал Николай Карпенков - бывший начальник ГУБОПиК, а сейчас - заместитель министра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками.

Ведущий попросил Карпенкова прокомментировать недавно опубликованный эпизод, когда Сергей Тихановский говорит Александру Лукашенко на встрече в СИЗО, что «после него вопросы будут к Коле».

Замглавы МВД ответил, что за время своей работы «таких отморозков, таких абсолютно наглых, безбашенных, таких быков мы не встречали». По словам Карпенкова, «даже у бандитов есть понятие чести» и «там не принято угрожать милиционеру, там не принято угрожать семье».

- Если перейдут они, перейдем и мы, - заявил замминистра.

Он продолжил:

- Они прекрасно понимают, что в этой войне выиграем мы, потому что мы государственные люди, за нами страна, за нами президент, за нами Бог.

Карпенков сказал, что «даже когда ты на бандита оказываешь давление, он говорит: «Начальник, по закону, тогда все будет, как вы скажете».

- А эти - твари. По-другому никак не назовешь. Никогда не было такого, чтобы семьям сотрудников, женам, детям угрожали, чтобы писали, где и какой ребенок в какой садик ходит. Мы верим в главу государства.

Напомним, ранее Карпенков говорил об оппозиции: «Мы их найдем и зачистим, пусть знают, что возмездие неотвратимо»