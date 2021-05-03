Головченко прокомментировал влияние санкций США на поставки российской нефти в Беларусь

Головченко прокомментировал влияние санкций США на поставки российской нефти на в Беларусь. Фото: pixabay

Американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

– Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, – заверил Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья в Беларусь.

Напомним, что 27 апреля агентство Reuters сообщило о вероятности отказа ряда российских нефтяных компаний от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан» из опасений последствий санкций США.

По данным источников агентства, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае.

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