Головченко прокомментировал влияние санкций США на поставки российской нефти в Беларусь

Головченко прокомментировал влияние санкций США на поставки российской нефти на в Беларусь. Фото: pixabay
Американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, – заверил Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья в Беларусь.
Напомним, что 27 апреля агентство Reuters сообщило о вероятности отказа ряда российских нефтяных компаний от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан» из опасений последствий санкций США.
По данным источников агентства, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае.
Читайте также:
В «Белнефтехиме» отреагировали на информацию о возможном дефиците и резком удорожании топлива
В пресс-службе заявили, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме (подробности).
МИД Беларуси отреагировал на возобновление санкций со стороны США
В министерстве сочли такое решение жестоким (подробности).
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще восьми белорусских госпредприятий
Санкции были приостановлены в 2015 году (подробности).
В «Белнефтехиме» отреагировали на санкции США
В концерне отметили, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям (подробности).