Как распознать тяжелое течение коронавируса у ребенка, объяснил эпидемиолог

Одышка, появившаяся у ребенка, – это главный сигнал для родителей, когда нужно насторожиться и обратиться к врачу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одышка, появившаяся у ребенка, – это главный сигнал для родителей, когда нужно насторожиться и обратиться к врачу. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Также о тяжелом течении COVID-19 у малыша свидетельствует повышенная температура, которая держится более трех дней. Еще один признак того, что коронавирус переходит в тяжелую стадию – это сыпь.

– Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, – повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии. Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома – тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма, – пояснил эпидемиолог, его цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что сыпь – это тоже тревожный симптом, поскольку ее появление может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. В то же время насморк, вопреки стереотипам, не требует особо внимания, при этом лечить его, конечно же, нужно.

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