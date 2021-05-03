Глава Минтруда анонсировала смешанный режим работы и оплачиваемый выходной для медосмотра. Фото: pixabay

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о главных новшествах, которые появятся в Трудовом кодексе. По ее словам, это смешанный режим работы и оплачиваемый выходной для прохождения медицинского обследования. Об этом глава Минтруда заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее в Трудовом кодексе была оговорена возможность удаленной работы.

– Мы как в воду смотрели. Когда пришла пандемия, это оказалось очень актуальным. Поработав только год с этой нормой, мы увидели, что есть потребность ее совершенствовать, – добавила Костевич.

Теперь появился запрос на смешанную работу.

– К примеру, три дня [человек работает] в офисе и два дня – дистанционно. Либо полдня выполняет свои функции в офисе, а полдня – дистанционно. Соответствующие вопросы будут отрабатываться, – рассказала министр.

Кроме того, в настоящее время изучается вариант сокращения рабочего времени для многодетных. Есть несколько предложений: предоставить один свободный от работы день или сократить рабочий день на час.

Еще оно обсуждаемое новшество – это возможность включения в кодекс такой нормы, по которой работнику давали бы один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации.

По ее словам, «оптимистическим сроком» принятия этих изменений в Трудовой кодекс будет январь 2023 года.

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