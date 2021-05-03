В Минске откроют первую умную больницу: вот в чем будет отличие от обычных

В Минске строят умную больницу. Фото: кадр из видео Минск-Новости.

Первый объект проекта «Умная больница» предполагается открыть в Минске к концу 2021 года. Это новое здание хирургического корпуса на территории НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, в котором разместятся три новые операционные, в том числе одна гибридная. Здесь разместится первое в Беларуси отделение трансплантационной нефрологии. Строительство здания уже завершается.

В чем отличие умной больницы от обычной, рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на директора РУП «Медтехноцентр» Олега Шведова.

Проект «Умная больница» предполагает применение в клинике нейросетей, рассказал собеседник агентству. Так, с поста медсестры можно будет удаленно контролировать состояние лежачего пациента, измерять микроклимат в палате и другие параметры. Будет осуществляться мониторинг, цифровая обработка систем лечебного газоснабжения и другие функции.

На территории НПЦ начали строить еще один корпус – отделение трансплантации костного мозга. Завершится его строительство в 2023 году.

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