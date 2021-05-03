Лишенный лицензии адвокат Сергей Зикрацкий покинул Беларусь

Адвокат Сергей Зикрацкий. Фото: БАЖ

Адвокат Сергей Зикрацкий, который защищал журналисток «Белсата», а также работал с делом «Пресс-клуба» и в других известных процессах уехал из Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что в марте этого года он был лишен лицензии на адвокатскую деятельность.

– Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну. Негодовать – да, злиться на страну – нет. Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью, – написал Зикрацкий.

По его словам, он намерен теперь работать в Вильнюсе. Он добавил, что это будет его временный дом, адвокат рассчитывает «скоро вернуться в свободную Беларусь».

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